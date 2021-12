Deutsche Skirennläufer erreichen nur enttäuschende Plätze im Ski-Weltcup

Nachrichtenarchiv - 29.12.2021 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Lienz: Die Slowakin Petra Vlhová hat den Weltcup-Slalom in Lienz in Osttirol gewonnen. Sie setzte sich gegen die Österreicherin Katharine Liensberger und Michelle Gisin aus der Schweiz durch. Beste Deutsche wurde Lena Dürr auf Platz 18. Im Super-G der Herren in Bormio gewann der Norweger Aleksander Kilde vor den Österreichern Raphael Haaser und Vincent Kriechmayr. Die deutschen Starter enttäuschten. Andreas Sander kam auf Platz 19.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2021 16:00 Uhr