Deutsche sind mit Flugzeug aus Krisenregion unterwegs

Sonderflug aus Jordanien ist gestartet: Die vom Auswärtigen Amt gecharterte Maschine soll deutsche Staatsbürger aus Israel holen. An Bord sind den Angaben zufolge 171 Personen. Die Landung wird am Abend in Frankfurt am Main erwartet. Für morgen ist ein weiterer Flug geplant.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.06.2025 18:15 Uhr