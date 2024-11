Deutsche Serie "Liebes Kind" gewinnt International Emmy

New York: Die deutsche Streaming-Serie "Liebes Kind" hat eine Auszeichnung bei den 52. International Emmys in New York gewonnen. Der von Constantin Film produzierten Netflix-Reihe wurde der Preis in der Kategorie "Fernsehfilm/Miniserie" verliehen. Die Serie handelt von einer aus einer Gefangenschaft entkommenen Frau, deren Schicksal mit einem ungelösten Vermisstenfall zusammenhängt.

