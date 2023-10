Deutsche sehen Zuwanderung/Flucht als wichtigstes Problem

Berlin: Das Thema Zuwanderung und Flucht bewegt die Menschen in Deutschland derzeit am meisten. Im aktuellen DeutschlandTrend für das ARD-Morgenmagazin sagen 44 Prozent der Befragten, dass das ihrer Ansicht nach das wichtigste Problem sei, um das sich die Politik vordringlich kümmern müsse. Mit 18 Prozent folgt der Bereich bewaffnete Konflikte/Frieden/Außenpolitik, mit 13 Prozent Rente/Alterssicherung. Andere Schwerpunkte wie zum Beispiel Umweltschutz/Klimawandel (1 Prozent) oder Löhne und Soziale Ungerechtigkeit (jeweils 3 Prozent), die in der Vergangenheit oft als wichtig bezeichnet wurden, rückten in dieser Woche deutlich in den Hintergrund.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.10.2023 02:00 Uhr