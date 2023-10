Deutsche Schüler wurden aus Israel evakuiert

Tel Aviv: Nach längerem Warten ist eine Gruppe Berufsschüler aus Baden-Württemberg mit ihren Lehrern und Begleitern aus Israel evakuiert worden. Nach Angaben des Landratsamtes Karlsruhe ist das Flugzeug mit den Schülern im Alter von 16 bis 19 Jahren sicher in einem anderen Land gelandet. Wo genau, wurde nicht mitgeteilt. Die Gruppe wird von dort an einen Zielflughafen in Deutschland weiterreisen. Die Schüler waren kurz nach der Attacke der Hamas an sicheren Ort fernab der Kampfhandlungen gebracht worden. Der Aufenthalt war im Rahmen des deutsch-israelischen Jugendaustausches organisiert worden. Derweil bereitet Österreich die Evakuierung seiner Bürger mit einem militärischen Transportflugzeug vor. Etwa 200 Österreicher hätten bisher den Behörden mitgeteilt, dass sie Israel verlassen wollen.

