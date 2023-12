Deutsche Schüler erreichen bisher schlechtestes Ergebnis in Pisa-Studie

Berlin: Die deutschen Schülerinnen und Schüler haben in der Pisa-Studie so schlecht abgeschnitten wie noch nie. Das geht aus den Ergebnissen hervor, die die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, kurz OECD, veröffentlicht hat. Demnach haben sich die Leistungen der 15-Jährigen in den drei untersuchten Bereichen Mathematik, Naturwissenschaften und Lesekompetenz deutlich verschlechtert. Auch international hat das Niveau nachgelassen. Die Wissenschaftler der OECD machen dafür unter anderem die Schulschließungen in der Corona-Pandemie verantwortlich. Insgesamt schneiden asiatische Länder am besten ab, so gehören auch Japan und Südkorea zu den leistungsstärksten. Aus Europa holten nur die Schüler aus Estland in allen drei Bereichen Spitzen-Ergebnisse.

