Deutsche Schüler beginnen mit Pisa-Tests

04.04.2022

Berlin: Nach einer coronabedingten Verschiebung beginnen heute in den Schulen die neuen Pisa-Tests. Nach Angaben des Zentrums für internationale Bildungsvergleichsstudien an der TU München läuft die Testphase bis Ende Mai. Rund 7.700 15-Jährige beteiligen sich hierzulande an dem größten internationalen Schulleistungsvergleich. Üblicherweise findet er alle drei Jahre statt. Standardmäßig geht es um Aufgaben aus den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften. STOPP Schwerpunkt ist dieses Mal Mathe - aber auch kreatives Denken soll als Kompetenz untersucht werden.

