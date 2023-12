Deutsche Schauspielerin Sandra Hüller erhält Europäischen Filmpreis

Berlin: Die Schauspielerin Sandra Hüller hat den Europäischen Filmpreis für ihre Rolle im Justizdrama "Anatomie eines Falls" gewonnen. Das hat die Europäische Filmakademie am Samstagabend bei einer Gala in Berlin bekanntgegeben. In dem Film spielt die 45-jährige Hüller eine erfolgreiche Schriftstellerin unter Mordverdacht. Auch der Regie- und der Drehbuchpreis ging an "Anatomie eines Falls". Als bester männlicher Schauspieler wurde der Däne Mads Mikkelsen für seine Rolle in "Bastarden" ausgezeichnet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2023 23:00 Uhr