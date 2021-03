Deutsche Schauspielerin geht bei Golden Globes leer aus

Nachrichtenarchiv - 01.03.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bei der Verleihung der Golden Globes ist die zwölfjährige Deutsche Helena Zengel leer ausgegangen. In der Sparte "Beste Nebendarstellerin" gewann Jodie Foster für ihre Nebenrolle in dem Polit-Thriller "The Mauritanian". Zengel war für den Western "Neues aus der Welt" nominiert, in dem sie an der Seite von Tom Hanks spielt. Zengel hatte die Preisvergabe aus Berlin mitverfolgt. Wegen der Corona-Pandemie lief die Show weitgehend im Online-Format auf Bühnen in Beverly Hills und New York ab.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.03.2021 05:00 Uhr