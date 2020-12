Deutsche Rüstungsfirmen waren Ziel von Hackerangriffen

Amerikanische Ureinwohnerin soll US-Innenministerin werden

Washington: Der gewählte US-Präsident Biden will Medienberichten zufolge erstmals in der Geschichte der USA eine amerikanische Ureinwohnerin als Ministerin ins Kabinett berufen. So soll die 60-jährige Kongressabgeordnete Deb Haaland aus dem Bundesstaat New Mexico in Bidens Regierungsteam Innenministerin werden, schreiben die "Washington Post" und die "New York Times". In den Verantwortungsbereich des US-Innenministeriums fallen unter anderem auch wichtige Angelegenheiten mit Bezug zu den rund 1,9 Millionen Ureinwohnern. Die innere Sicherheit - die in Europa zum Verantwortungsbereich der Innenministerien zählt - ist in den USA Aufgabe des Heimatschutzministeriums.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2020 06:00 Uhr