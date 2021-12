Deutsche Rodlerinnen feiern Doppelsieg in Sotschi

1.500 Menschen protestieren in Ansbach gegen Corona-Maßnahmen

Ansbach: In der mittelfränkischen Stadt ist eine Demonstration gegen Corona-Maßnahmen deutlich größer ausgefallen als angemeldet. Die Ansbacher Polizei zählte statt der geplanten 250 rund .500 Teilnehmer. Auch in einigen Orten in Thüringen protestierten gestern mehr als 2.000 Menschen gegen Corona-Regeln. Alleine in Greiz haben sich laut Polizei rund 1.500 Menschen unangemeldet versammelt. Vereinzelt sei Pyrotechnik gezündet worden, außerdem seien Flaschen geworfen worden. In Eisenach gingen etwa 500 Menschen auf die Straße. Thüringen hat, mit Sachsen, zur Zeit bundesweit die höchsten Infektionszahlen gemessen an der Einwohnerzahl. Proteste gegen die Corona-Politik gab es aber auch in Hamburg, Berlin und Frankfurt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.12.2021 11:00 Uhr