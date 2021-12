Deutsche Rodel- und Bobpilotinnen mit Weltcup-Siegen

Zum Wintersport: Rund sechs Wochen vor den Olympischen Winterspielen in Peking haben sich die deutschen Athletinnen in überwiegend guter Form präsentiert. Rodlerin Julia Taubitz gewann in Innsbruck das Weltcup-Rennen im Einsitzer, Natalie Geisenberger wurde Dritte. Beim Bob-Weltcup der Damen in Altenberg kam es zu einem deutschen Doppelsieg: Am schnellsten war das Duo aus Kim Kalicki und Lisa Buckwitz vor Mariama Jamanka und Kira Lipperheide. Beim Biathlon-Weltcup in Le Grand Bornand landeten die deutschen Sportlerinnen dagegen nur im hinteren Mittelfeld. Im Massenstart kam Vanessa Hinz auf Platz 22, Vanessa Voigt wurde 24. Es siegte die Schwedin Elvira Öberg. Beim Ski alpin-Weltcup in Val-d'Isère gewann die Italienerin Sofia Goggia nach der Abfahrt auch den Super-G. Beste Deutsche war hier Kira Weidle auf Platz 16.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.12.2021 16:00 Uhr