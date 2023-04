Deutsche Rentenversicherung lobt Rentenplus ab Juli als "gute Nachricht"

Meldungsarchiv - 26.04.2023 20:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: In der vom Kabinett beschlossen Rentenerhöhung ab Juli sieht die Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung, Roßbach, eine stabile Finanzlage der Kassen. Das Plus bei den Altersbezügen von 4,4 Prozent im Westen und 5,9 Prozent im Osten sei eine "gute Nachricht", so Roßbach. Dadurch werde die hohe Preissteigerung, die in diesem Jahr erwartet wird, für die 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner deutlich abgemildert. Mit Blick auf den Beitragssatz zur Rentenversicherung verwies Roßbach darauf, dass dieser nach den Vorausberechnungen bis 2026 bei 18,6 Prozent wohl stabil bleibe.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.04.2023 20:15 Uhr