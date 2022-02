Deutsche Rennrodlerinnen feiern Doppelerfolg bei Olympia

Das Wetter: teils wolkig, teils klar, bis -8 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht in Alpennähe zunehmend klar, sonst weiterhin bewölkt. Tiefstwerte plus 6 bis minus 8 Grad. Morgen und übermorgen in Südbayern überwiegend sonnig, im Norden meist bewölkt. Am Freitag im Norden freundlicher, im Süden Schnee und Schneeregen. Nächtliche Tiefstwerte plus 2 bis minus 4 Grad; Höchstwerte zunächst 7 bis 12 Grad, am Freitag kühler.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.02.2022 20:00 Uhr