Deutsche Regisseurin Schilinski erhält Jurypreis in Cannes

Cannes: Der iranische Regisseur Jafar Panahi hat die Goldene Palme gewonnen - den Hauptpreis des Filmfestivals in Cannes. Panahi wurde für seinen heimlich gedrehten Film "Ein einfacher Unfall" ausgezeichnet. Er handelt von fünf ehemaligen politischen Gefangenen, die ihrem mutmaßlichen Folterer begegnen. Der Regisseur saß selbst zwei Mal im Iran in Haft. Von diesen Erlebnissen ließ er sich inspirieren. Die Deutsche Vertreterin im Wettbewerb, Mascha Schilinski, erhielt den Preis der Jury für ihren Film "In die Sonne schauen". Schilinski ist die erste deutsche Regisseurin, die in Cannes ausgezeichnet wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2025 08:00 Uhr