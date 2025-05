Deutsche Regisseurin Schilinski erhält Jurypreis in Cannes

Cannes: Zum ersten Mal in der Geschichte des Filmfestivals ist eine deutsche Regisseurin ausgezeichnet worden: Mascha Schilinski erhielt für "In die Sonne schauen" den Preis der Jury. In dem Film geht es um vier jungen Frauen, die zu unterschiedlichen Zeiten auf einem Bauernhof in der Altmark in Sachsen-Anhalt leben. Es geht um häusliche Gewalt, verdrängte Sehnsüchte oder vererbte Traumata, die sie jeweils erleben. Die Goldene Palme, der Hauptpreis in Cannes, ging an den heimlich gedrehten Film des iranischen Regisseurs und Dissidenten Jafar Panahi "Ein einfacher Unfall". Er handelt von fünf ehemaligen politischen Gefangenen, die ihrem mutmaßlichen Folterer begegnen. Für den hochpolitischen und gleichzeitig ironischen Film ließ sich Panahi von seinen eigenen zwei Haftaufenthalten im Iran inspirieren.

