Deutsche Regisseurin ist unter Gewinnern der Studenten-Oscars

Los Angeles: Die Berliner Regisseurin Tamara Denić ist unter den Gewinnern der sogenannten Studenten-Oscars. Wie die Akademie für die Filmpreise in Los Angeles bekannt gab, werden diesmal 14 Nachwuchsregisseure als aller Welt ausgezeichnet - mehr als 2.400 Beiträge waren eingereicht worden. Denić wird für ihren Kurzfilm "Istina (Wahrheit)" geehrt - ihrer Abschlussarbeit an der Hamburg Media School. Der Film handelt von einer Fotojournalistin, die in Belgrad von rechtsextremen Gruppierungen bedroht wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2023 22:00 Uhr