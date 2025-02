Deutsche Reeder liefern Tanker für Russlands Schattenflotte

Hamburg: Westliche Reedereien haben offenbar im großen Stil Tankschiffe an Russlands sogenannte Schattenflotte verkauft. Zu diesem Ergebnis kommt das internationale Rechercheprojekt Shadow Fleet Secrets, an dem in Deutschland NDR, WDR und SZ beteiligt waren. Demnach haben sich auch deutsche Reedereien an den umstrittenen Geschäften beteiligt und damit mehr als 200 Millionen Euro verdient. Den Recherchen zufolge wurden seit Beginn des russischen Angriffskrieges insgesamt mehr als 200 Schiffe an die russische Schattenflotte verkauft. Diese besteht aus nicht registrierten Öltankern, die Russland für seinen Ölexport nutzt, um westliche Sanktionen zu umgehen. Moskau soll sie außerdem für Attacken auf kritische Infrastruktur in der Ostsee einsetzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.02.2025 06:00 Uhr