Deutsche Post und Verdi einigen sich auf Tarifabschluss

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht teils wolkig, teils klar

Das Wetter in Bayern: Am Abend meist bewölkt, im Alpenvorland klar. In der zweiten Nachthälfte zunehmende Bewölkung, in der Früh am westlichen Alpenrand Schnee. Tiefstwerte +2 bis -5 Grad. Die Aussichten: Morgen bewölkt und erst Schnee, dann Regen. Am Montag vielerorts recht freundlich, im Norden vereinzelt Niederschläge, am Dienstag wieder bewölkt und regnerisch. Tageshöchstwerte 4 bis 19 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.03.2023 17:00 Uhr