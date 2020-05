Deutsche Post setzt auf prophylaktische Teststrategie

Nachrichtenarchiv - 26.05.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bonn: Die Deutsche Post will Tausende Mitarbeiter vorsorglich auf Corona testen lassen. Das kündigte Vorstandsmitglied Meyer in der "Rheinischen Post" an. Das Unternehmen werde mehr als 10.000 Mitarbeitern den Test anbieten, vor allem in großen Betriebsstätten wie den Paketzentren. Laut Meyer fand bereits eine prophylaktische Testreihe an 1.000 Mitarbeiter statt. Dabei habe man eine unerwartet hohe Anzahl an Infizierten gefunden, die keinerlei Symptome gezeigt hätten. Deshalb sei zu vermuten, dass es mehr infizierte Menschen im Umkreis der Post-Betriebsstätten gebe als bisher vermutet, so Meyer.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.05.2020 01:00 Uhr