Deutsche Post plant umfangreichen Stellenabbau

Deutsche Post schrumpft: Das Brief- und Logistikunternehmen will vier Prozent seiner Arbeitsplätze in Deutschland noch in diesem Jahr abbauen. Wie der Konzern in Bonn ankündigt, sollen 8000 Stellen wegfallen. Derzeit haben Briefpost und DHL in Deutschland rund 187.000 Beschäftigte. Erst vorgestern hatten sich Post und Gewerkschaft Verdi auf ein Lohnplus von fünf Prozent über zwei Jahre geeinigt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.03.2025 12:45 Uhr