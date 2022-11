Deutsche Politiker zeigen sich enttäuscht von UN-Klimakonferenz

Nachrichtenarchiv - 21.11.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Vertreter der Bundesregierung haben die Beschlüsse der Weltklimakonferenz in Ägypten als unzureichend bezeichnet. Entwicklungsministerin Schulze forderte China in der "Augsburger Allgemeinen" auf, sich als mächtige Volkswirtschaft mit dem größten CO2-Ausstoß an der Bewältigung der Klimaschäden zu beteiligen. Außenministerin Baerbock nannte es frustrierend, dass wegen der Blockade einiger großer Emittenten und ölproduzierender Staaten Schritte zum Ausstieg aus fossilen Energien verhindert wurden. Das kritisierten auch UN-Generalsekretär Guterres und EU-Kommissionschefin von der Leyen. Positiv wird gewertet, dass sich die Klimakonferenz erstmals auf einen gemeinsamen Geldtopf zum Ausgleich von Klimaschäden in ärmeren Ländern einigen konnte. Wer einzahlt, ist allerdings noch offen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2022 06:00 Uhr