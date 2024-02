Deutsche Politiker warnen vor Wegbrechen der Ukraine-Hilfen

Berlin: Politiker der SPD und der Union haben vor einem Wegbrechen der Hilfen aus den USA für die Ukraine gewarnt. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, sagte im Morgenmagazin von ARD und ZDF, wenn die USA ausfallen sollten, werde es sehr schwierig. Während US-Präsident Biden seit Monaten darum kämpfe, dass weiter Geld fließe, werde die Debatte immer stärker ideologisiert, so dass Sicherheitsfragen der USA gar keine Rolle mehr spielten, so der SPD-Politiker. Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Hardt, sagte im Deutschlandfunk, bei einem Wegfall der Ukraine-Hilfen aus den USA müsste Europa mehr tun, um das Land im Kampf gegen Russland zu unterstützen. Bundeskanzler Scholz wird am Abend im Weißen Haus von US-Präsident Biden zu einem Gespräch empfangen. Wichtigstes Thema dürfte die Unterstützung der Ukraine sein, nachdem der US-Senat ein Hilfspaket im Volumen von 60 Milliarden Euro blockiert hat.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2024 12:00 Uhr