Deutsche Politiker reagieren besorgt auf Wahlausgang in Italien

26.09.2022 10:45 Uhr

Berlin: Der Sieg des rechts-konservativen Lagers bei der Parlamentswahl in Italien hat in Deutschland Skepsis ausgelöst. FDP-Europaexperte Lambsdorff, glaubt dass die Zusammenarbeit mit Italien in der EU mühsamer wird. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte er aber gleichzeitig, dass sich die Wahlsiegerin Meloni zuletzt konstruktiv über die gemeinsamen Sanktionen gegen Russland geäußert habe. Grünen-Chef Nouripour nannte den Wahlsieg besorgniserregend und schloss eine Schwächung der EU-Sanktionspolitik gegenüber Russland nicht aus. Seiner Ansicht nach gibt es innerhalb des rechtsnationalen Bündnisses sehr enge Verwebungen mit dem Kreml. Der außenpolitische Sprecher der Unions-Fraktion, Hardt, sagte, Rassismus und Ausgrenzung dürften in Europa keine Platz mehr finden. Das Bündnis um die Partei "Fratelli d'Italia" kann nach Hochrechnungen mit über 44 Prozent der Stimmen rechnen und damit die Regierung stellen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.09.2022 10:45 Uhr