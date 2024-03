Deutsche Politiker kritisieren Wahl in Russland deutlich

Brüssel: Nach der Wiederwahl Putins als russischer Präsident fällt die Kritik an der Abstimmung deutlich aus. Bundesaußenministerin Baerbock sprach am Rande eines Treffens mit ihren EU-Kollegen von einer "Wahl ohne Wahl". Mit Blick auf verschiedene Protestaktionen der Opposition nannte Baerbock es "beindruckend", dass viele Menschen trotz des hohen Sicherheitsaufgebots klargemacht hätten, dass sie nicht mit Putins Kurs einverstanden sind. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Roth, bezeichnete die Wahl als "die unfreieste seit dem Ende der Sowjetunion." Russland sei eine Diktatur geworden, die faschistische und totalitäre Züge trage. Bundespräsident Steinmeier hatte bereits gestern Abend erklärt, es werde diesmal keine deutschen Glückwünsche an Putin geben. Er denke an die Menschen in Russland, die dort für Freiheit und Demokratie kämpften und in ständiger Gefahr vor Putins Regime lebten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.03.2024 12:00 Uhr