Deutsche Politiker kritisieren Türkei im Botschafter-Streit

Nachrichtenarchiv - 23.10.2021 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ankara: Im Streit um den inhaftierten Menschenrechtsaktivisten Osman Kavala hat die Türkei den deutschen Botschafter zur unerwünschten Person erklärt. Das gilt ebenso für den US-Botschafter sowie weitere acht Verteter anderer Länder. Auf die Einstufung als "persona non grata" folgt in der internationalen Diplomatie in der Regel die Ausweisung. Die Botschafter hatten Anfang der Woche in einem gemeinsamen Appell die Freilassung des Menschenrechtsaktivisten gefordert. Kavala sitzt seit vier Jahren ohne Verurteilung im Gefängnis. Mehrere deutsche Politiker kritisierten das Vorgehen der türkischen Regierung scharf. Die mögliche Ausweisung von zehn Botschaftern sei unklug und schwäche den Zusammenhalt innerhalb der NATO, schrieb der FDP-Außenexperte Lambsdorff auf Twitter. Der außenpolitische Sprecher der Grünen im Bundestag, Nouripour, forderte in der Süddeutschen Zeitung politische Konsequenzen für die Türkei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.10.2021 21:00 Uhr