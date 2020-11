Deutsche Politiker gratulieren Biden

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 19:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Obwohl der Sieg des demokratischen US-Präsidentschaftskandidaten Biden noch nicht offiziell feststeht, gratulieren ihm bereits zahlreiche deutsche Politiker. Der SPD-Co-Vorsitzende Walter-Borjans sagte der Deutschen Presseagentur, man freue sich über eine Mehrheit für den Kandidaten, dem der soziale Zusammenhalt in seinem Land und die internationale Kooperation am Herzen lägen. Bundesaußenminister Maas schrieb auf Twitter: "Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der nächsten US-Regierung". Außerdem sprach er von einem transatlantischen Neuanfang. Auch FDP-Chef Lindner zeigte sich erleichtert und sprach von einem Neustart der transatlantischen Beziehungen. Die Linken-Chefin Kipping warnte, dass trotz Bidens mutmaßlichem Sieg knapp die Hälfte der Stimmen an einen - so wörtlich - großmäuliger Lügner gegangen seien.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 19:15 Uhr