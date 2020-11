Deutsche Politiker beobachten US-Wahl mit Sorge

Berlin: Politiker in Deutschland beobachten die US-Wahl mit Sorge. Bundesaußenminister Maas hofft darauf, dass sich nach der Wahl die Beziehung zwischen Europäern und Amerikanern wieder verbessert. Das transatlantische Verhältnis müsse - gleich wer gewinnt - in Ordnung gebracht werden, sagte Maas in der ARD. Auch unter Biden müsse sich Europa aber darauf einstellen, dass es sich stärker um seine eigenen Sicherheitsinteressen kümmern muss. Der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, Röttgen, sagte, ein Sieg Trumps würde Deutschland kalt erwischen. Es mache einen Unterschied, ob man vier Jahre die Nato in Zweifel ziehe oder ob das acht Jahre lang passiere. FDP-Chef Lindner erklärte, er habe die Hoffnung auf ein politisches Wunder aufgegeben. Europäer und Deutsche müssten sich so oder so darauf einstellen, eine selbstbewusstere Rolle zu spielen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 04.11.2020 07:15 Uhr