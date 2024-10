Deutsche Pflegebranche ist immer stärker auf Kräfte aus Ausland angewiesen

Nürnberg: Die Zahl der Beschäftigen in den Pflegeberufen ist in den vergangenen Jahren gestiegen - allerdings nur, dank ausländischer Kräfte. Dem Nürnberger Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zufolge gab es von 2013 bis 2023 einen Anstieg der in diesem Bereich Arbeitenden um 26 Prozent. Die Zahl deutscher Pflegekräfte ist seit Jahren rückläufig. Innerhalb der EU kommen Pflegekräfte vor allem aus Polen, Kroatien und Rumänien. Staatsangehörige aus der Türkei und Serbien bilden eine große Gruppe unter den Beschäftigten aus Drittstaaten.

