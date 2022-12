Deutsche Organisationen retten 90 Migranten im Mittelmeer

Nachrichtenarchiv - 17.12.2022 18:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rom: Zwei deutsche Hilfsorganisationen haben 90 Menschen im Mittelmeer aus Seenot gerettet. Wie die Regensburger Organisation Sea Eye mitteilte, ist ein Großteil der Schiffbrüchigen eineinhalb Tage lang auf einem seeuntauglichen Schlauchboot unterwegs gewesen. Die meisten Migranten steigen in Nordafrika auf Boote, mit dem Ziel in Italien an Land zu gehen. Laut italienischem Innenministerium waren es in diesem Jahr bislang fast 99.000 Geflüchtete. Im vergangenen Jahr waren es rund 63.000 Migranten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.12.2022 18:15 Uhr