Deutsche Olympia-Fußballer brechen Testspiel nach Rassismus-Eklat ab

Das Wetter: In der Nacht teils klar, teils regnerisch

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht im Süden weiterer, teils ergiebiger Regen. Für den mittleren und östlichen Alpenrand wird vor ergiebigem Niederschlag bis morgen Nacht gewarnt. In Nordbayern wird es allmählich klar. Die Temperaturen sinken auf Werte zwischen 17 und 12 Grad. Morgen anfangs vom Alpenrand bis nach Niederbayern noch Regen, sonst blauer Himmel. Tageshöchstwerte 20 bis 27 Grad. Von Montag an in ganz Bayern recht freundlich; die Temperaturen ändern sich wenig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2021 17:00 Uhr