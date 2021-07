Deutsche Olympia-Fußballer brechen Testspiel nach Rassismus-Eklat ab

Zahl der Hochwasser-Toten steigt auf 133

Mainz: Durch die Flutkatastrophe im Westen Deutschlands sind mindestens 133 Menschen ums Leben gekommen. Allein im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz starben nach Angaben der Polizei über 90 Menschen. In Nordrhein-Westfalen spricht das Innenministerium von mindestens 43 Toten. Die Lage ist in einigen Hochwasser-Gebieten immer noch unübersichtlich. Vielerorts gibt es keinen Strom und kein Telefon. Zahlreiche Straßen sind gesperrt. Die rheinland-pfälzische Landeschefin Dreyer will sich am Abend in einer Fernsehansprache an die Bevölkerung wenden. Ebenfalls in Rheinland-Pfalz wird Kanzlerin Merkel morgen zu einem Besuch im Hochwasser-Gebiet erwartet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.07.2021 14:00 Uhr