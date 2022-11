Deutsche Nationalmannschaft verzeichnet Fehlstart bei WM in Katar

Kurzmeldung ein/ausklappen Spezialschiff für LNG-Gas ist auf Rügen angekommen

Stralsund: Auf der Insel Rügen ist ein Spezialschiff angekommen, dass Flüssiggas in gasförmigen Zustand umwandeln kann. Im Dezember soll es in Lubmin in der Nähe von Greifswald erstmals zum Einsatz kommen. Über das Schiff in Lubmin sollen jährlich bis zu 5,2 Milliarden Kubikmeter Erdgas in die Gasleitungen einspeist werden. Die Menge reicht, um etwa zwei Millionen Haushalte ein Jahr lang zu versorgen. Bisher gibt es hierzulande noch keine LNG-Terminals. Flüssiggas kommt bisher über Frankreich oder die Niederlande nach Deutschland. Neben Lubmin werden auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein schwimmende Gas-Terminals gebaut.

