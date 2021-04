Deutsche Nationalmannschaft verliert gegen Nord-Mazedonien

Nachrichtenarchiv - 01.04.2021 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Duisburg: Die Fußball-Nationalmannschaft der Männer hat sich beim WM-Qualifikationsspiel gegen Nord-Mazedonien mit einem 1 zu 2 blamiert. Der viermalige Weltmeister geriet gegen den Weltranglisten-65. am Ende der ersten Halbzeit durch ein Tor von Pandev in Rückstand. Zwar konnte Gündogan per Foulelfmeter ausgleichen. Doch kurz vor Schluss erzielte Elmas für die Nord-Mazedonier den Siegtreffer. Deutschland liegt in Gruppe J jetzt nur noch auf Platz 3. Bundestrainer Löw sprach von einem Rückschlag.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2021 06:00 Uhr