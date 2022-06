Deutsche Nationalelf verbessert sich in FIFA-Weltrangliste

Biontech beginnt Bau seines ersten Impfstoffwerks in Afrika

Kigali: Das Mainzer Pharma-Unternehmen Biontech baut in Ruandas Hauptstadt seine erste Impfstoff-Fabrik in Afrika. Zum Spatenstich am Mittag kommen Politiker aus der EU, der Afrikanischen Union und Vertreter der Weltgesundheits-Organisation WHO. Biontech hat für Afrika eine Produktionsstätte im Container-System entwickelt. Bis Jahresende sollen erste Module in Kigali eintreffen. Weitere Anlagen sind im Senegal und in Südafrika geplant. In den Fabriken sollen nicht nur Corona-Impfstoffe hergestellt werden, sondern später auch Mittel gegen Malaria und Tuberkulose.

