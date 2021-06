Deutsche Nationalelf spielt gegen England um Einzug ins EM-Viertelfinale

Seehofer mahnt weniger Zuschauer bei den EM-Spielen zuzulassen

Berlin: Die Politik diskutiert angesichts der Ausbreitung der hochansteckenden Corona-Delta Variante über die Vorsichtsmaßnamen bei der Fußball-Europameisterschaft. Bundesinnenminister Seehofer hat dabei das heutige Spiel der deutschen Nationalmannschaft in London im Blick. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte er, es sei unverantwortlich, wenn zig tausende Menschen auf engen Raum zusammen kämen. Seehofer appelliert an die britische Regierung, die Zuschauerzahlen bei allen noch verbleibenden Spielen zu senken. Er sieht hier auch die UEFA in der Pflicht. Rund 40-tausend Zuschauer dürfen heute Abend ins Wembley Stadion. Für Seehofer müsste eine Auslastung von 20 Prozent der Maßstab sein. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek fordert eine generelle Maskenpflicht in den Stadien und Kontrollen für Fans, die zurückkehren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.06.2021 10:00 Uhr