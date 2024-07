Deutsche National-Elf verpasst Einzug ins EM-Halbfinale

Stuttgart: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat bei der Heim-EM den Einzug ins Halbfinale verpasst. Das Team von Bundestrainer Nagelsmann unterlag Spanien 1:2 nach Verlängerung. Der späte Ausgleich von Wirtz in der 89. Minute war zu wenig für den dreimaligen Europameister. Die Spanier gingen in der 51. Minute durch Olmo von RB Leipzig in Führung. In der 119. Minute traf Merino zum 2:1 für die Spanier. Sie treffen nun am Dienstag im Halbfinale auf Frankreich, das am Abend Portugal mit 5:3 im Elfmeterschießen besiegte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.07.2024 00:00 Uhr