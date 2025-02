Deutsche Mixed-Staffel holt Bronze bei Biathlon-WM

Zum Wintersport: Da gab es einen erfolgreichen WM-Auftakt für die deutschen Biathleten in Lenzerheide. Das deutsche Quartett holte in der Mixed-Staffel Bronze. Elf Nachlader brauchte das Team um Franziska Preuß. Besser waren die Franzosen auf Platz eins, gefolgt von den Tschechen. Am Freitag steht für die Frauen der Sprint über 7,5 Kilometer an.

