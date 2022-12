Deutsche Milliardenhilfen für Gasimporteur Uniper von EU genehmigt

Kurzmeldung ein/ausklappen Wetter: Bewölkt und regnerisch - im Osten Glatteisregen

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt, gebietsweise Regen. Für Teile Niederbayerns und die Oberpfalz gilt eine Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes vor Glatteisregen. Höchstwerte 2 bis 9 Grad. In der Nacht erst einzelne Schauer, später von Westen her wieder mehr Regen. Tiefstwerte um die 3 Grad. Die Aussichten bis Heilig Abend: Morgen und am Freitag lebhafter bis starker Wind, oft bewölkt mit teils ergiebigen Regen. An Heiligabend weiterhin unbeständig und recht windig. Höchstwerte 6 bis 13 Grad.

