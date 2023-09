Deutsche Luftwaffe hilft beim Schutz des Luftraums der Slowakei

Bratislava: Die Bundeswehr hilft ab sofort mit, den Luftraum der Slowakei zu schützen. Das teilte die Luftwaffe in Berlin mit. Zwei Kampfflugzeuge des Taktischen Luftwaffengeschwaders im oberbayerischen Neuburg an der Donau stehen demnach ständig bereit, um im Ernstfall unidentifizierte oder feindliche Luftfahrzeuge abzufangen. Die Slowakei ist Teil der Nato-Ostflanke und direktes Nachbarland der Ukraine. Da die Slowakei im März nach ihrem Luftabwehr-Raketensystem auch ihre Kampfflugzeuge an die Ukraine abgegeben hat, kann sie ihren Luftraum nicht mehr selbst schützen. Diese Aufgabe übernahmen zunächst die Nachbarstaaten Polen, Tschechien und Ungarn - und nun auch Deutschland.

Sendung: BR24 Nachrichten, 02.09.2023 20:15 Uhr