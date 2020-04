Deutsche Luftfahrt plädiert laut Bericht für Maskenpflicht an Bord

Nachrichtenarchiv - 20.04.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Frankfurt am Main: Die deutsche Luftfahrt will ihre Passagiere offenbar dazu bringen, Atemschutzmasken zu tragen. So steht es nach einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" in einem Konzeptpapier. Damit Abstände eingehalten werden, setzt die Branche auf mehr Durchsagen, Markierungen, mehr offene Schalter sowie ein zeitlich versetztes Ein- und Aussteigen. Die Möglichkeit, Mittelsitze in Dreierreihen im Flugzeug freizulassen, ist in den Vorschlägen nicht enthalten.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.04.2020 01:00 Uhr