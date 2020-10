Deutsche Lkw-Maut wird seit Jahren falsch berechnet

Bundesregierung drängt auf drastische Corona-Maßnahmen im November

Berlin: Wegen steigender Corona-Infektionszahlen beraten Bundeskanzlerin Merkel und die Regierungschefs der Länder am Mittag in einer Videokonferenz über neue Beschränkungen. Aus einer Beschlussvorlage, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, geht hervor, dass der Bund offenbar plant, Teile des öffentlichen Lebens ab dem 4.November bis zum Ende des Monats erneut herunterzufahren. Dies beinhaltet unter anderem eine Ausweitung der Kontaktbeschränkungen. So sollen sich künftig nur noch maximal zwei Hausstände in der Öffentlichkeit treffen dürfen. Außerdem sollen Freizeiteinrichtungen, Unterhaltungsveranstaltungen und Gastronomie für knapp vier Wochen weitestgehend geschlossen werden. Gesundheitsminister Spahn sagte im SWR, es gehe um eine gemeinsame Kraftanstrengung im November. Mit Blick auf unsere Nachbarländer sei es das Ziel, nicht an die Belastungsgrenze der Krankenhauskapazitäten zu stoßen, wie das bereits in Belgien und den Niederlanden geschehen ist. - Das Robert-Koch-Institut meldet einen neuen Höchstwert bei den Neuinfektionen: Binnen 24 Stunden wurden demnach 14.964 neue Corona-Fälle verzeichnet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2020 09:00 Uhr