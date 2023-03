Deutsche Leopard-Kampfpanzer laut Bericht an Ukraine übergeben

Meldungsarchiv - 27.03.2023 20:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die von der Bundesregierung zugesagten Leopard-2-Panzer sind mittlerweile in der Ukraine angekommen. Wie Kanzler Scholz bestätigte, wurden die 18 Fahrzeuge den ukrainischen Streitkräften übergeben. Ebenfalls ausgeliefert wurden nach Informationen des "Spiegels" 40 Schützenpanzer des Typs Marder sowie ein umfangreiches Paket zugehöriger Waffen und Ersatzteile. Mit den Militärgeräten will Deutschland die Ukraine im Kampf gegen die russischen Besatzer unterstützen. Der genaue Transportweg wurde aus Sicherheitsgründen geheim gehalten. In den vergangenen beiden Monaten waren ukrainische Soldaten und Techniker in Deutschland an den Systemen ausgebildet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.03.2023 20:00 Uhr