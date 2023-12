Deutsche Langlaufstaffel erreicht in Gällivare Platz zwei

Gällivare: Die deutsche Langlauf-Staffel der Frauen hat in Schweden ihren ersten Podestplatz der Saison errungen. Das Quartett lief in Gällivare auf Platz zwei hinter Schweden. Rang drei ging an die USA.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.12.2023 12:00 Uhr