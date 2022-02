Deutsche Langlauf-Staffel der Frauen holt Silber bei Olympischen Spielen in Peking

Nachrichtenarchiv - 12.02.2022 09:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Peking: Bei den Olympischen Winterspielen in Peking hat Deutschland die nächste Medaillen-Sensation errungen. Die Langlauf-Staffel der Frauen hat vor kurzem Silber über vier mal fünf Kilometer gewonnen. Die DSV-Athletinnen mit Debütantin Katherine Sauerbrey, Katharina Hennig, Victoria Carl und Schlussläuferin Sofie Krehl musste sich in einem spannenden Rennen nur dem Team aus Russland geschlagen geben. DasDie Bronze-Medaille ging an die Staffel aus Schweden.

Quelle: BR24 Nachrichten, 12.02.2022 09:45 Uhr