Deutsche Kunst-Turnerinnen holen in München EM-Bronze

Taliban lösen Frauen-Proteste in Kabul gewaltsam auf

Kabul: Kurz vor dem Jahrestag der Machtübernahme der Taliban in der afghanischen Hauptstadt haben dort rund 40 Frauen für ihre Rechte demonstriert. Es waren die ersten Proteste in diese Richtung seit Monaten. Kämpfer der radikalislamischen Organisation lösten die Demonstrationen vor dem Bildungsministerium in Kabul gewaltsam auf. Die Taliban schossen dazu in die Luft. Als die Demonstrantinnen in nahe gelegene Geschäfte flüchteten, jagten die Kämpfer die Frauen und schlugen mit Gewehrkolben auf sie ein. Übermorgen jährt sich die Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan zum ersten Mal.

Sendung: BR24 Nachrichten, 13.08.2022 15:45 Uhr