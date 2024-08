Deutsche Kugelstoßerin Ogunleye gewinnt Olympisches Gold

Paris: Die deutsche Kugelstoßerin Yemisi Ogunleye ist Olympiasiegerin. Die 25-Jährige Mannheimerin holte am Abend mit einer Weite von exakt 20 Metern überraschend die Goldmedaille. Es ist das erste deutsche Gold in dieser Leichtathletk-Disziplin seit 1996. Zuvor holte auch die deutsche Sprint-Staffel um Gina Lückenkemper überraschend Bronze. Über 4x100 Meter holte das Quartett am Abend die erste deutsche Medaille seit der Wiedervereinigung. Lückenkemper sagte wörtlich: "Wir sind alle um unser Leben gerannt." Gold ging an die USA, Silber an Großbritannien. Vorher hatte die Sportgymnastin Darja Varfolomeev aus Baden-Württemberg Gold im Mehrkampffinale geholt – es war die erste Goldmedaille in der Disziplin für Deutschland überhaupt. Am Nachmittag gewannen die deutschen Fußball-Frauen die Bronze-Medaille: Gegen Spanien stand es am Ende 1:0. Gold gab es für die beiden Kanuten Max Lemke und Jacob Schopf im Kajak-Zweier. Die Frauen Paulina Paszek und Jule Hake holten Bronze. Außerdem sicherte sich der Freiwasserschwimmer Oliver Klemet über 10 Kilometer die Silbermedaille. Die deutschen Handballer stehen nach einem 25:24-Halbfinal-Sieg gegen Spanien im Endspiel.

