Deutsche Krebsgesellschaft fordert Schutz von Nichtrauchern

Berlin: Die Deutsche Krebsgesellschaft fordert einen besseren Schutz von Nichtrauchern. Nach französischem Vorbild solle das Rauchen in Parks, vor Schulen oder an Haltstellen auch in Deutschland verboten werden, sagte DKG-Generalsekretär Bruns den Zeitungen der Funke Mediengruppe zum heutigen Weltnichtrauchertag. Deutschland hinke beim Schutz der Nichtraucher noch hinterher. Wer rauche, steigere das Risiko, an Krebs zu erkranken. Das gelte auch für Passivrauchen, so Bruns. Bundesgesundheitsministerin Warken will auch das Rauchen von Vapes und E-Zigaretten in der Öffentlichkeit weiter einschränken.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2025 12:00 Uhr