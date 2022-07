Deutsche Krankenhäuser warnen vor Corona-Belastungsprobe

Nachrichtenarchiv - 24.07.2022 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Krankenhäuser in Deutschland geraten durch die aktuelle Corona-Sommerwelle immer stärker unter Druck. Nach Angaben der Deutschen Krankenhausgesellschaft gibt es zwar prozentual weniger Intensivpatienten, aber absolut liegen derzeit doppelt so viele Menschen wegen Corona in den Kliniken wie zum gleichen Zeitpunkt 2021. Die Zahlen verdeutlichten, dass der Herbst für die Krankenhäuser erneut zu einer extremen Belastungsprobe zu werden droht, sagte der DKG-Vorsitzende Gaß den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

