Deutsche Kombinierer gewinnen WM-Gold in der Staffel

Die deutschen Kombinierer haben bei der nordischen Ski-WM in Norwegen Gold in der Staffel geholt. Johannes Rydzek, Wendelin Thannheimer, Julian Schmid und Vinzenz Geiger setzten sich vor Österreich durch und sorgten damit für den ersten deutschen Titel bei der WM in Trondheim. Vorher hatten die Deutschen Skilangläuferinnen in der Staffel Bronze gewonnen. Sie mussten sich nur Schweden und Norwegen geschlagen geben.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 07.03.2025 17:00 Uhr